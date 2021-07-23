В Ингушетии начинается реорганизация территориальных налоговых органов

В рамках проведения организационно-штатных мероприятий с 23 августа 2021 года Межрайонные инспекции 1,2,3 прекратят свою деятельность в ходе реорганизации путем присоединения к Управлению Федеральной налоговой службы по Республике

Ингушетия (код налогового органа — 0600).

УФНС России по Республике Ингушетия будет являться правопреемником реорганизованных территориальных налоговых органов в отношении задач, функций, прав, обязанностей и иных вопросов.

Постановка на учет в УФНС России по Республике Ингушетия организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, состоявших на учете в инспекциях, будет проведена налоговыми органами автоматически без участия налогоплательщиков. Основные реквизиты налогоплательщиков — ОГРН, ИНН — не изменятся.

При оформлении расчетных документов о переводе денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации на уплату платежей, сборов, государственных пошлин, администрируемых налоговой службой, с 23.08.2021 должны быть указаны значения реквизитов одного администратора, а именно Управления Федеральной налоговой службы по Республике Ингушетия:

Получатель: УФК по Республике Ингушетия (УФНС России по Республике Ингушетия)

ИНН: 060013417

КПП: 060601001

Управление ФНС по Республике Ингушетия