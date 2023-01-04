В Ингушетии начнут готовить специалистов для промышленной сферы

«Популярность среднего профессионального образования в Ингушетии неуклонно растет. Многие выпускники для дальнейшего обучения выбирают средние специальные учебные заведения. Однако взять количеством недостаточно. Нам нужны специалисты нового формата для новых промышленных предприятий республики. Чтобы подготовить такие кадры, необходимы изменения в работе колледжей. Следует актуализировать учебные программы, выстроить учебный процесс так, чтобы подготовить по-настоящему нужных рынку работников. При правильном подходе задача выполнима», — сказал Махмуд-Али Калиматов.

В ходе встречи руководитель республики поручил в кратчайший срок совместно с Минтруда, Минэкономразвития, Минобрнауки республики и разработать представить развернутый план подготовки специалистов для каждого предприятия региона на базе 20 колледжей.

Махмуд-Али Калиматов пояснил, что целью программы должно послужить быстрое и качественное обучение молодежи наиболее востребованным профессиям.

В свою очередь глава Минпромсвязи сообщил, что такая работа в республике ведется вместе с руководством промышленных предприятий и профильными ведомствами.

«Соответствующий план совершенствования деятельности колледжей в этом направлении будет разработан в ближайшее время. Кроме того, специалистов ведомства командируют в другие регионы для изучения опыта в этой области и последующего внедрения в регионе эффективных мер по организации работы», — добавил Бадма Дорджиева.