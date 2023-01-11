В Ингушетии начнут готовить сурдопереводчиков по просьбе «Всероссийского общества глухих»

«Министерству образования и науки было поручено организовать обучение сурдопереводчиков на территории субъекта, а Минспорта — обеспечить место для занятия различными дисциплинами в соответствии с запросом самих спортсменов и требованиями законодательства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также за счет средств Национального фонда развития республики для подбоечных общественной организации приобретут микроавтобус для поездок за пределы региона на различные мероприятия.

«Общественникам внимание уделяется, к сожалению, эпизодически, но не потому, что нет необходимости. Эту ситуацию мы будем исправлять, особенно относительно тех, кто помогает жителям республики, которые находятся в трудной жизненной ситуации, у которых проблемы со здоровьем, инвалидность», — заключил Махмуд-Али Калиматов.

Всероссийское общество глухих (ВОГ) — общероссийская общественная организация людей-инвалидов с полной или значительной потерей слуха. Была создана в РСФСР (СССР) в 1926 году.

Главная задача ВОГ — защита законных прав и интересов граждан страны с нарушениями слуха, их социальная реабилитация и интеграция в современное общество.