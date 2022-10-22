В Ингушетии наградили отличившихся тружеников сельского хозяйства

«Одна из важнейших задач для Ингушетии — это заполнение большинства сегментов местного рынка пищевым сырьем и товарами, произведенными на территории республики. У нас для этого есть плодородная земля, трудолюбивые люди, опыт достижения высоких урожаев, продуманные программы государственной поддержки тех, кто умеет и хочет трудиться в данной отрасли», — цитирует Калиматова пресс-служба Главы и правительства региона.

Выставка достижений агропромышленного комплекса республики и фестиваль меда, с участием более 40 государственных предприятий фермерских хозяйств, стартовала утром и позволила жителям приобрести продукцию местного производства по выгодным ценам.

На площади перед Дворцом культуры разместились продовольственные палатки и точки общепита с угощениями местной кухни. В фойе учреждения ремесленники и школьники продемонстрировали свои работы на тему осени и урожая.

На ярмарке были представлены пищевые товары первой необходимости, продукты пчеловодства, богатый ассортимент мясных, молочных и копченых изделий, в том числе перепелки, страусиное мясо и яйца, а также вязаная шерстяная галантерея и многое другое.

Внимание руководителя субъекта, ознакомившегося со всеми стендами сельхозтоваропроизводителей Ингушетии, привлекла выставка от учащихся школ Сунжи с декоративными поделками и живописью.

«Праздник «Дошо Гуйре» — золотой осени — должен с каждым годом приносить нам показатели роста трудовых достижений, успешного применения передовых технологий и реализации бизнес-планов. Надо находить и использовать новые инициативы и идеи, чтобы усилить конкурентоспособность нашего АПК. От всей души выражаю благодарность всем труженикам сельского хозяйства Ингушетии, ветеранам и работникам этой созидательной отрасли, работникам фермерских хозяйств, сельскохозяйственных предприятий, а также предприятий пищевой и перерабатывающей сферы, за добросовестный труд, любовь к своей работе и республике», — обратился Калиматов к собравшимся на ярмарке.

Также руководитель региона принял участие в акции по высадке на прилегающей к ДК территории саженцев павловнии.