В Ингушетии наградили победителей всероссийского проекта «Символы России. Космические достижения»

Всероссийский проект «Символы России» направлен на развитие у детей и подростков интереса к исследовательской деятельности, повышение интереса к истории и культуре России, формирование духовных ценностей и нравственно-эстетических жизненных принципов. Национальная библиотека Ингушетии имени Джемалдина Яндиева с готовностью поддержала инициативу проведения стартовавшего в 2016 году проекта «Символы России» и стала его постоянным координатором в республике.

В нынешней олимпиаде приняли участие 162 школьника муниципальных районов и городских округов Ингушетии. Конкурсная комиссия в результате анализа и оценивания работ олимпиады «Символы России. Космические достижения» подвела итоги и определила победителей.

В возрастной категории от 10 до 12 лет победителем стала учащаяся пятого класса СОШ № 25 с. п. Пседах Амина Додова; в возрастной категории от 13 до 16 лет победила десятиклассница гимназии с. п. Али-Юрт Амина Гагиева. В качестве подарков им вручили коллекции книг, дипломы от имени директора Российской государственной детской библиотеки М. А. Веденяпиной, а также сертификаты электронной библиотеки «ЛитРес» на сумму 1000 рублей.

Напомним, Всероссийский проект «Символы России» проводится Российской государственной детской библиотекой совместно с Литературным институтом имени Горького, Государственным музеем истории российской литературы имени Владимира Ивановича Даля, издательством «Просвещение» при поддержке Министерства культуры РФ, при информационной поддержке Российской газеты и Министерства просвещения РФ.