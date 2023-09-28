Как сообщили в ведомстве, лучшей стала ученица 5-го класса ГБОУ «Центр образования г. Магас» Цураева Наима. Школьнице вручили диплом и памятный подарок.

Отмечается, что конкурс детских рисунков «Да — миру, нет — террору» посвящен Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Организаторы мероприятия поздравили Наиму с победой и пожелали дальнейших успехов.