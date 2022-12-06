В Ингушетии наградили победителя VII Национального чемпионата «Абилимпикс»

В Ингушетии в торжественной обстановке наградили победителя VII Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» Зарему Чумакову.

«Работая мастером производственного обучения в колледже сервиса и быта на протяжении 30 лет, Зарема зарекомендовала себя как ответственный и трудолюбивый сотрудник. В финале чемпионата она завоевала первое место в компетенции «Портной», показав наилучший результат среди специалистов данного профиля из разных регионов нашей страны. В торжественной обстановке вручили педагогу именной денежный сертификат, диплом и грамоту», — сообщила вице-премьер — министр образования республики Эсет Бокова.

Также грамотой Министерства образования и науки РИ и сертификатом номиналом 75 тысяч рублей наградили наставника победителя, заместителя директора колледжа сервиса и быта Зарему Лолохоеву.