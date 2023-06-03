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В Ингушетии наградили студента колледжа за спасение женщины при пожаре

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В Ингушетии наградили 18-летнего студента колледжа, жителя административного округа Альтиевский города Назрани Муххамад-Басира Цурова за спасение женщины при пожаре.

«У подвига нет возраста», — отметил Глава региона Махмуд-Али Калиматов в своем Телеграм-канале, напомнив, что учащийся пожарно-спасательного колледжа увидев возгорание, позвонил в пожарную службу, отключил систему газоснабжения дома и принялся тушить пламя, спасать людей и имущество до приезда огнеборцев.

«В опасных условиях задымления и возможного взрыва он спас женщину, находившуюся в строении, и часть вещей. В результате быстрых, умелых и решительных действий Мухаммад-Басир Цуров сумел предотвратить распространение огня на соседние дома», — отметил руководитель субъекта.

По его мнению, такие ребята — это надежда Ингушетии и России. «Это новое поколение, которому мы сможем с уверенностью передать судьбу нашей малой и большой Родины», — подчеркнул Калиматов.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в декабре 2021 года в административном округе Альтиевский Назрани произошел пожар в частном домовладении.

Действия Мухаммад-Басира Цурова — это пример того, что личные качества человека при наличии профессиональных навыков и знаний всегда приносят пользу как конкретным людям, так и обществу.

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