В Ингушетии наградили юного рекордсмена по приседаниям

Вице-премьер Магомед Евлоев, который и преподнес мальчику подарки от Махмуд-Али Калиматова, выразил свое восхищение достижениями юного спортсмена и его упорством.

«Махмуд-Али Макшарипович, как и каждый из нас, старается поддерживать молодые таланты, которые изъявляют желание заниматься спортом и достигать внушительных результатов. Истории подобных успехов вдохновляют и мотивируют других на достижение своих целей», — подчеркнул первый зампредседателя правительства.

Отмечается, что рекордсмен поблагодарил за оказанное внимание и поддержку, а также поделился планами на будущее.

«В дальнейшем я планирую упорно тренироваться, чтобы побить еще один рекорд, в этот раз по качанию пресса», — рассказал Абдул-Рахман Гетагазов.

Напомним, что воспитанник спортивного клуба «Чингиз» сделал 7743 приседания за 4 часа. Результат был официально зафиксирован главным редактором Книги рекордов России Станиславом Коненко.