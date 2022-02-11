В Ингушетии намерены лечить челюстно-лицевую патологию по новой методике

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В Ингушетию для обмена опытом с врачами региона приехал президент Ассоциации хирургов-стоматологов и челюстно-лицевых хирургов России Сергей Иванов. Он намерен внедрить в регионе новые методики лечения пациентов с патологией челюстно-лицевой области, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«В Ингушетию по приглашению главного врача ГБУЗ «ИРКБ имени А. О. Ахушкова» для обмена опытом со специалистами челюстно-лицевой хирургии, стоматологии и имплантологии приехал президент Ассоциации хирургов-стоматологов и челюстно-лицевых хирургов России Сергей Юрьевич Иванов. Врачи в будущем намерены внедрить в республике новые методики лечения пациентов с патологией челюстно-лицевой области», — говорится в сообщении.

Также с Сергеем Ивановым встретился и. о. министра здравоохранения РИ Магомед-Башир Балаев, который вручил высокому гостю благодарность и пожелал успехов на благо жителей республики.

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