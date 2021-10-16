В Ингушетии намерены переориентировать систему образования для подготовки востребованных специалистов

Вице-премьер республики Олег Фурсов отметил, что за последние два года в экономике региона произошли значительные изменения: реанимированы промышленные предприятия, начала развиваться текстильная промышленность, получили серьезное развитие и сельскохозяйственная и туристические сферы.

«С учетом меняющихся требований на рынке труда, предприятия находятся в поиске профильных мастеров, которых им пока приходится привлекать со стороны, поскольку в республике нехватка таковых. В связи с этим, в первую очередь необходимо провести глубокий анализ программ подготовки специалистов, и в кратчайшие сроки переориентировать систему образования для подготовки востребованных специалистов», — сказал Фурсов.

Так, в сентябре работодателями было заявлено 1 087 вакантных мест.

Как отметил заместитель министра образования и науки Асхаб Дудургов, в республике 24 организации среднего профессионального образования, 9 из которых — государственные. Совместно с Минтрудом региона также разработан комплекс мероприятий по реализации взаимодействия по трудоустройству выпускников.

Из 4 057 студентов, окончивших колледжи в 2020-2021 учебном году, трудоустроено — 1559, в том числе и в других регионах страны, около 800 человек продолжили обучение в ВУЗах, 105 — самозанятые.

В числе мер по содействию занятости выпускников также организация временной занятости студентов, в основном, в период летних производственных практик и каникул, или после учебных занятий студентов. Так, за этот год более 100 студентов получили направление на временное трудоустройство в ООО «Сад-Гигант Ингушетия».

По поручению Главы республики ведомством также заключены соглашения по прохождению производственной практики с последующим трудоустройством в швейное объединение «4БРА», обувную фабрику «Феллидже Пэллэ» и завод алюминиевых профилей «РИАК».