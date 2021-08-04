В Ингушетии намерены привлечь туристов новыми проектами, в числе которых «Глэймпинг-парк на Столовой горе»

Руководитель центра Адам Мальсагов рассказал, что в рамках первого проекта намечается создание открытых туристических кемпингов в самых популярных местах отдыха, в основном в горной части республики.

«На сегодня обустроено 3 зоны отдыха на Столовой горе на высоте 1 550 м и 1 950 м. В этом году планируется благоустроить еще 30 площадок», — сообщил он.

Проект «Шелковый путь — дорога ингушей» подразумевает работу над созданием 3D-макетов башенных комплексов.

«В итоге получается своего рода виртуальный тур: на компьютер скачивается программа, позволяющая ознакомиться как с внешней архитектурой, так и внутренним убранством башен, куда входят Таргим, Вовнушки, Эгикал и др. И параллельно с этим для массового распространения монтируются короткометражные фильмы, которые можно скачать на сайте «Башни-РИ», — сказал Мальсагов.

Третий проект по обустройству на склоне Столовой горы глэмпинг-парка. Это — новый вид экотуризма, предполагающий отдых в условиях дикой природы.

«При этом с большим комфортом в отличие от тех же палаток, в которых обычно отдыхают наши гости. Однако данный проект, соответственно, требует больше затрат, а также административной помощи», — подчеркнул Мальсагов.

Он также отметил, что в числе главных задач, которые планируется решить до конца года — создание санитарных и благоустройство туристических зон.