Туризм

В Ингушетии намерены привлечь туристов новыми проектами, в числе которых «Глэймпинг-парк на Столовой горе»

0
Горная Ингушетия

«В гостях у гор», «Шелковый путь — дорога ингушей», «Глэймпинг-парк на Столовой горе» — туристические проекты под такими названиями предложила к реализации на коллегии республиканского комитета по туризму в правительстве дирекция туристско-информационного центра «Ингушетия».

Руководитель центра Адам Мальсагов рассказал, что в рамках первого проекта намечается создание открытых туристических кемпингов в самых популярных местах отдыха, в основном в горной части республики.

«На сегодня обустроено 3 зоны отдыха на Столовой горе на высоте 1 550 м и 1 950 м. В этом году планируется благоустроить еще 30 площадок», — сообщил он.

Проект «Шелковый путь — дорога ингушей» подразумевает работу над созданием 3D-макетов башенных комплексов.

«В итоге получается своего рода виртуальный тур: на компьютер скачивается программа, позволяющая ознакомиться как с внешней архитектурой, так и внутренним убранством башен, куда входят Таргим, Вовнушки, Эгикал и др. И параллельно с этим для массового распространения монтируются короткометражные фильмы, которые можно скачать на сайте «Башни-РИ», — сказал Мальсагов.

Третий проект по обустройству на склоне Столовой горы глэмпинг-парка. Это — новый вид экотуризма, предполагающий отдых в условиях дикой природы.

«При этом с большим комфортом в отличие от тех же палаток, в которых обычно отдыхают наши гости. Однако данный проект, соответственно, требует больше затрат, а также административной помощи», — подчеркнул Мальсагов.

Он также отметил, что в числе главных задач, которые планируется решить до конца года — создание санитарных и благоустройство туристических зон.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Аварийная школа в Ингушетии одной из первых войдет в программу по капремонту на 2022 год
Творческие коллективы из Ингушетии приглашают к участию в фестивале национального костюма и таланта «Моя Родина»
Восемь учащихся образовательных организаций культуры и искусства стали стипендиатами Главы Ингушетии
Олимпийскому чемпиону Мусе Евлоеву посвятили выставку в Национальной библиотеке Ингушетии
Новую больницу вместо аварийной будут строить в 2021 году в ингушском селе Кантышево
Первый комплекс по хранению зерна построят в Ингушетии по инициативе Главы республики
В Ингушетии определили победителей программы «Земский учитель» в текущем году
В одно из водохранилищ Ингушетии при помощи нефтяной компании запустили 200 кг мальков карпа
В Ингушетии загорелся жилой дом, никто не пострадал
43 тыс. туристов посетило Ингушетию за 6 месяцев текущего года
Два дополнительных отделения для больных Covid-19 открыты в Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 