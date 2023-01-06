В Ингушетии намерены реализовать четыре крупных инвестиционных проекта

«В 2023 году мы планируем реализацию четырех крупных инвестпроектов, это реконструкция комбината строительных материалов, строительство завода алюминиевых сплавов «РИАЛ», завода по производству детских санитарно-гигиенических средств, а также возведение комплекса, предназначенного для производства газобетонных блоков. Кроме того, мы будем сопровождать и контролировать ход реализации пяти «прорывных» проектов», — сказала министр.

Также в республике будет продолжена реализация региональных программ в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Для развития МСП в этом году планируется предоставление комплекса услуг более 400 самозанятым гражданам и не менее 3,6 тыс. субъектам малого бизнеса, а также жителям региона, желающим вести бизнес.

«В рамках единого инвестиционного окна нами ведется сопровождение более 10 инвестпроектов, в том числе по производству локальных очистных сооружений, продуктов детского питания, трансформаторов, созданию элеваторного комплекса для хранения зерна, товарно-форелевого хозяйства, а также окультуризация территории, прилегающей к Ляжгинскому водопаду в горах региона, и смотровой площадки на Цей-Лоамском перевале, создание туристического комплекса вблизи детского лагеря отдыха «Эрзи», — отметила Тумгоева.

Кроме того, ведется работа по реализации пяти крупных «прорывных» проектов республики, которые включены в модель социально-экономического развития субъекта. Сюда входит создание тепличного комплекса на площади 22 га, развитие инфраструктуры всесезонного курорта «Армхи», строительство и создание индустриального парка «Джейрах», развитие солнечной генерации на розничном рынке электроэнергии и реализация кластера алюминиевой промышленности региона по производству литейной оснастки для изготовления алюминиевых слитков.

«Прорывным» проектам необходимо уделять особое внимание, и они в вашей работе должны иметь приоритет. Их реализация позволит нам создать новые рабочие места, увеличить налоговые поступления в бюджет республики, а также поднять на новый уровень экономику нашего региона. Мы должны развиваться не обычным шагом, а стараться делать вместо одного два, а то и три шага вперед», — подчеркнул Калиматов, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

Напомним, в ноябре 2021 года в Совете Федерации прошли Дни Ингушетии, в результате которых была разработана модель социально-экономического развития региона, в которую включены пять крупных инвестиционных проектов, а также строительство социальных объектов и помощь в погашении долгов республики.