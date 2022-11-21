В Ингушетии намерены создать академию ораторского мастерства «Красноречивый Кавказ»

Открывая презентационную сессию, представитель Главы государства в округе отметил, что сегодня, когда наша страна находится на острие геополитической борьбы, Вооруженные Силы России проводят специальную военную операцию на Украине, одновременно создается основа для поступательного суверенного развития России, сообщает пресс-служба полпредства.

«Большое внимание в этих условиях уделяется работе с молодежью, реализуются программы грантовой поддержки молодежных проектов, ведется подготовка к запуску «Российского движения детей и молодежи», создается система круглогодичных образовательных центров, одним из которых является центр знаний «Машук», в котором мы и находимся.

Северный Кавказ продолжает оставаться одним из приоритетных макрорегионов в части социально-экономического развития. Традиционно нашими сильными сторонами являются туризм и агропромышленный комплекс. Красивые места и плодородные земли — это то, чем по праву может гордиться Кавказ, и мы это очень ценим. Но на дворе XXI век, семимильными шагами развиваются биотехнологии, робототехника, искусственный интеллект и другие инновационные сферы деятельности. Поэтому необходимо отвечать на вызовы времени и уделить повышенное внимание инновационному развитию», — подчеркнул Чайка.

Заместитель гендиректора Российского общества «Знание» Антон Сериков считает, что Центр знаний «Машук», которым он руководит, готов стать площадкой клуба лидеров «Будущее Кавказа».

«Ребята очень интересные, с большим количеством идей и готовых проектов, многих заинтересовал наш проект по подготовке кавказоведов на базе Центра. Российское общество «Знание», которое является ключевым партнером «Машука», готово помогать развиваться сообществу «Будущего Кавказа», предоставляя лекторов на просветительские мероприятия. Уверен, что клуб нужно масштабировать, делать открытым, во всех регионах есть много ребят, которые готовы будут примкнуть к этой позитивной созидательной деятельности», — сказал Сериков.

Члены клуба «Будущее Кавказа» презентовали 7 проектов развития регионов округа.

Подводя итоги, полпред выразил мнение, что активная роль молодых лидеров в разработке и внедрении новых идей на благо СКФО сегодня в высшей степени востребована, а само название клуба «Будущее Кавказа» отражает вектор основных усилий государства и общества, который сегодня должен быть направлен вперед.

«В завершение хочу напомнить слова Главы нашего государства о том, что Россия должна быть открытой, конкурентоспособной и современной страной. Северный Кавказ должен быть в авангарде этого процесса», — подчеркнул Чайка.