Волонтеры

В Ингушетии намерены в два раза увеличить число волонтеров

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В два раза увеличить число волонтеров планирует ресурсный центр развития добровольчества Ингушетии. По итогам прошлого года на крупнейшем портале Dobro. ru зарегистрировалось 4 620 человек из региона, против 2 160 в начале 2022.

РЦД начал свою работу еще до официального открытия. В минувшем году его руководитель Назир Галаев при поддержке комитета по делам молодежи республики подал заявку на участие во Всероссийском конкурсе «Регион добрых дел» и получил грант в размере 8,6 млн руб.

По словам Галаева, для вовлечения молодежи в добровольческую деятельность планируется провести масштабную информационную компанию с охватом до 200 тыс. человек, а также различные семинары и практические занятия в образовательных учреждениях.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов считает, что создание ресурсного центра поможет в разы увеличить число добровольцев.

«Волонтеры — это люди, которые безвозмездно помогают тем, кто в них нуждается, будь то крупное мероприятие или сохранение экологии. Нельзя забывать, как самоотверженно ребята помогали во время пандемии коронавируса, рискуя своим здоровьем. Сейчас волонтеры оказывают всяческую поддержку семьям мобилизованных. С таким поколением у республики есть будущее, они те люди, на которых мы всегда можем положиться», — цитирует руководителя субъекта его пресс-служба.

Отметим, что по данным КДМ республики, в настоящее время на территории субъекта работают региональные отделения всероссийских добровольческих организаций #МЫВМЕСТЕ, Волонтеры Победы, Волонтеры-медики и другие.

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