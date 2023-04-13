Здравоохранение

В Ингушетии намерены внедрить в 2023 году систему онлайн-консультаций «врач-пациент»

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Минздрав Ингушетии в текущем году намерен внедрить на республиканском уровне систему онлайн-консультаций «врач-пациент». В настоящее время подобные консультации проводятся региональными медучреждениями для получения помощи федеральных специалистов.

Об этом на рабочей встрече с Главой республики Махмуд-Али Калиматовым сообщил министр здравоохранения Магомедбашир Балаев.

Он напомнил, что в период пандемии коронавируса такие консультации проводились посредством телефонной и видеосвязи. «Это удобная система и будет иметь популярность среди пациентов с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологической патологией, когда пациенту назначено амбулаторное лечение и он находится дома», — сказал министр.

По его словам, каждый участковый врач обеспечен специальными планшетами для возможности выхода на связь с пациентами.

Балаев также отметил, что в регионе ежегодно растет число телемедицинских консультаций, которые проводятся местными больницами с федеральными медицинскими учреждениями. В прошлом году таких консультаций было проведено около 650, что в разы больше по сравнению с 2021 годом.

«Только по вопросам консультации лечения онкологических заболеваний было проведено более 300 подобных консилиумов, врачи детской республиканской клинической больницы провели 50 телемедицинских консультаций, а перинатального центра — 53. Телемост с коллегами мы осуществляем в сложных случаях с целью уточнения диагноза, уточнения тактики лечения и для решения вопроса о переводе в организацию более высокого уровня», — пояснил руководитель Минздрава.

Все онлайн-консилиумы проводятся в Ингушетии через Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» ФМБА России. Телемедицинские консультации направляются во все медучреждения, которые представлены на сайте ВЦМК «Защита».

Руководитель субъекта считает, что современные технологии меняют жизнь к лучшему. «Телемедицина доказывает свою эффективность, сотни пациентов нашей республики уже получили помощь, которая соответствует всем федеральным клиническим рекомендациям, которые дают врачи из крупных и лучших клиник нашей страны. Рад, что и пожилые жители, а также люди с хроническими заболеваниями, в скором времени получат возможность получать оперативно консультации по своему состоянию от наших врачей без необходимости ехать в медучреждение», — цитирует Калиматова пресс-служба Главы и правительства региона.

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