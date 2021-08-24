Вакцинация

В Ингушетии намерены завершить прививочную кампанию против Covid-19 к середине сентября

0

В Ингушетии намерены завершить прививочную кампанию против Covid-19 к середине сентября текущего года, когда будут вакцинированы 60% взрослого населения, сообщила министр здравоохранения региона Рукият Торшхоева на заседании в правительстве под руководством премьер-министра Владимира Сластенина.

«Так как с 1 сентября начинается вакцинация по гриппу, предполагается до 10-15 сентября, привить все 100% лиц, подлежащих вакцинации. План подлежащих вакцинации лиц против новой коронавирусной инфекции в 2021 году составляет 214 226 человек», — добавила Торшхоева.

Согласно информации Минздрава, на текущее время количество граждан, привитых первым компонентом вакцины, достигло 129 160 человек, что составляет 66,9% от общего количества полученной вакцины и 60,3% от количества подлежащего вакцинации населения. Вторым компонентом вакцины — 104 603 человека.

Удельный темп вакцинации за последнюю неделю увеличился. Так, 22 августа он составлял 465 человек в день на 100 000 населения (по России — 235). Таким образом, по словам Торшхоевой, республика среди субъектов в последние 5-6 дней идет первой по темпам вакцинации.

На сегодня регионом получено 192 926 комплектов вакцины против коронавируса, информирует пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии во время непогоды вышли из строя четыре глубинных насоса для воды и трансформатор
Власти Ингушетии решат проблему скопления людей в пунктах вакцинации в Назрановском районе
В Ингушетии не будут проводить уроки в дистанционном режиме в новом учебном году
Минфин Ингушетии и Ингушский госуниверситет подписали соглашение о сотрудничестве по вопросам финансовой грамотности
Более 100 студентов Ингушского госуниверситета помогут с переписью населения в текущем году
В Плиевской школе № 4 в Ингушетии решили проблему с нехваткой мест для первоклассников
В Ингушетии к приему детей в очном формате 1 сентября готово более 250 образовательных организаций
Министр культуры Ингушетии подарил Альберту Шадыжеву скрипку элитного бренда Josef Holpuch № 13
В музее изобразительных искусств Ингушетии пройдет выставка живописи «Калейдоскоп имен»
За сутки в Ингушетии умер один человек с Covid-19
В Ингушетии устанавливают причину гибели ребенка в детском бассейне

Главное

Яндекс.Метрика

 