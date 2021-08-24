В Ингушетии намерены завершить прививочную кампанию против Covid-19 к середине сентября

«Так как с 1 сентября начинается вакцинация по гриппу, предполагается до 10-15 сентября, привить все 100% лиц, подлежащих вакцинации. План подлежащих вакцинации лиц против новой коронавирусной инфекции в 2021 году составляет 214 226 человек», — добавила Торшхоева.

Согласно информации Минздрава, на текущее время количество граждан, привитых первым компонентом вакцины, достигло 129 160 человек, что составляет 66,9% от общего количества полученной вакцины и 60,3% от количества подлежащего вакцинации населения. Вторым компонентом вакцины — 104 603 человека.

Удельный темп вакцинации за последнюю неделю увеличился. Так, 22 августа он составлял 465 человек в день на 100 000 населения (по России — 235). Таким образом, по словам Торшхоевой, республика среди субъектов в последние 5-6 дней идет первой по темпам вакцинации.

На сегодня регионом получено 192 926 комплектов вакцины против коронавируса, информирует пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.