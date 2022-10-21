В Ингушетии напомнили о недопустимости неповиновения законным требованиям пограничников
Пограничным управление ФСБ России по Ингушетии реализуется комплекс мер по соблюдению правил пограничного режима и режима государственной границы, организована работа по выявлению нарушителей и привлечению их в законном порядке к ответственности.
Информационно-разъяснительная работа, проводимая Пограничным управлением среди жителей приграничных районов, и сознательность граждан позволили сократить количество нарушений правил пограничного режима.
«Вместе с тем отмечаются случаи неповиновения законным требованиям пограничных нарядов, попытки применения насилия и оскорбления в отношении сотрудников пограничных органов при исполнении ими должностных и служебных обязанностей», — сообщила пресс-служба Погрануправления ФСБ России по региону.
В ведомстве особо подчеркнули, что публичное оскорбление сотрудников пограничных органов при исполнении ими своих должностных обязанностей, применение насилия, опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия, посягательство на жизнь военнослужащего в целях воспрепятствования законной деятельности являются особо тяжкими преступлениями.
Напомним, УК России предусматривает наказание за совершение данных преступлений от крупных штрафов, обязательных и исправительных работ, вплоть до пожизненного заключения (ст. 317, 318, 319).
Кроме того, ст. 18.7 КоАП «Неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране Государственной границы Российской Федерации» предусматривает штраф или административный арест сроком до 15 суток.