В Ингушетии напомнили о недопустимости неповиновения законным требованиям пограничников

Информационно-разъяснительная работа, проводимая Пограничным управлением среди жителей приграничных районов, и сознательность граждан позволили сократить количество нарушений правил пограничного режима.

«Вместе с тем отмечаются случаи неповиновения законным требованиям пограничных нарядов, попытки применения насилия и оскорбления в отношении сотрудников пограничных органов при исполнении ими должностных и служебных обязанностей», — сообщила пресс-служба Погрануправления ФСБ России по региону.

В ведомстве особо подчеркнули, что публичное оскорбление сотрудников пограничных органов при исполнении ими своих должностных обязанностей, применение насилия, опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия, посягательство на жизнь военнослужащего в целях воспрепятствования законной деятельности являются особо тяжкими преступлениями.

Напомним, УК России предусматривает наказание за совершение данных преступлений от крупных штрафов, обязательных и исправительных работ, вплоть до пожизненного заключения (ст. 317, 318, 319).

Кроме того, ст. 18.7 КоАП «Неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране Государственной границы Российской Федерации» предусматривает штраф или административный арест сроком до 15 суток.