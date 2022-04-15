В Ингушетии нашлась пропавшая два дня назад 16-летняя школьница

«В настоящее время ее местонахождение установлено, она передана родителям и находится у себя дома. В отношении нее каких-либо правонарушений или преступлений не совершалось», — отметили в пресс-службе.

Следствием устанавливаются причины отсутствия школьницы по месту своего проживания.

Ранее сообщалось, что следственными органами разыскивается несовершеннолетняя Залина Манкиева, которая 13 апреля пропала после школьных уроков.