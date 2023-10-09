Схрон

В Ингушетии нашли схрон с боеприпасами бывшего лидера преступной группировки

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Правоохранители обнаружили на окраине Сунжи схрон с боеприпасами, где находилось 215 патронов и граната, принадлежащих бывшему лидеру преступной группировки, сообщили газете «Ингушетия» в правоохранительных органах в понедельник, 9 октября.

«На юго-западной окраине города Сунжа обнаружен схрон с боеприпасами: патроны калибра 5,45 — 215 штук, граната РГД-5 с заглушкой. Боеприпасы принадлежали бывшему лидеру НВФ, действовавшего на территории Чечни и Ингушетии, который был ликвидирован в 2020 году сотрудниками правоохранительных органов на окраине станицы Ассиновская», — рассказал собеседник.

По его словам, представленные на исследования 215 патронов являются исправными и пригодными для производства выстрелов, а металлическая граната является промышленно изготовленным взрывным устройством военного назначения Ф-1.

Отмечается, что в отношении лидера банды по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 и части 1 ст. 222.1 УК России.

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