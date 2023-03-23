В Ингушетии найдены останки шестерых красноармейцев, погибших в ВОВ

По его словам, в ходе работ, которые ингушские поисковики вели совместно с коллегами из Дагестана, Северной Осетии и Нижнего Новгорода, были обнаружены останки шести красноармейцев.

У одного из воинов была столовая ложка с выгравированной фамилией, предположительно «Ястремский».

«Просмотр электронных баз данных пока не позволил однозначно идентифицировать личность бойца. Но у этого же воина найдена красноармейская книжка в плохом, но не безнадежном состоянии, которая будет передана специалистам лаборатории «Солдатский медальон». Мы не теряем надежды, что имя героя будет установлено», — поделился собеседник.