Память

В Ингушетии найдены останки шестерых красноармейцев, погибших в ВОВ

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В Ингушетии завершилась полевая поисковая экспедиция, которая проходила в рамках «Вахты памяти» в районе города воинской славы Малгобека, рассказал нашему изданию представитель Поискового движения России.

По его словам, в ходе работ, которые ингушские поисковики вели совместно с коллегами из Дагестана, Северной Осетии и Нижнего Новгорода, были обнаружены останки шести красноармейцев.

У одного из воинов была столовая ложка с выгравированной фамилией, предположительно «Ястремский».

«Просмотр электронных баз данных пока не позволил однозначно идентифицировать личность бойца. Но у этого же воина найдена красноармейская книжка в плохом, но не безнадежном состоянии, которая будет передана специалистам лаборатории «Солдатский медальон». Мы не теряем надежды, что имя героя будет установлено», — поделился собеседник.

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