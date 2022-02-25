В Ингушетии назначили нового главу Насыр-Кортского округа города Назрани

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, он родился 12 октября 1979 года в с. Загоскино Майнского района Ульяновской области. Ранее Махмуд Оздоев занимал должность главного специалиста экспертного отдела Государственного геологического надзора Северо-Кавказского межрегионального управления Росприроднадзора, где проявил себя ответственным и надёжным специалистом.

«Насыр-Корт — один из самых ответственных участков, где необходимо трудиться ежедневно и с полной отдачей. Я пожелал Махмуду Оздоеву успешной работы во благо округа и Назрани», — отметил мэр Урусхан Евлоев.