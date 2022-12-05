В Ингушетии назначили нового руководителя филиала «Ростелеком»

«Директором Ингушского филиала ПАО «Ростелеком» стал Азамат Чахкиев, занимавший до назначения должность начальника управления по работе с корпоративным и государственным сегментами. Под его руководством компания продолжит укреплять позиции на рынке телекоммуникационных услуг СКФО», — говорится в сообщении.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов пожелал успехов новому руководителю, отметив важность внедрения современных технологий во все сферы жизнедеятельности региона. Одним их ключевых инструментов для достижения этой цели он считает наличие молодых, активных и амбициозных кадров.

«Нам необходимо и дальше укреплять эффективное взаимодействие между филиалом, бизнесом и государственными структурами Ингушетии. Ростелеком является ведущим российским провайдером цифровых услуг и сервисов. Благодаря нашей совместной работе умные решения затрагивают все большую часть деятельности жителей, облегчают жизнь населению республики, улучшая качество предоставляемых услуг, а также упрощая труд специалистов социальных отраслей», — отметил Калиматов.

«Несмотря на относительно молодой возраст, Азамат является высококлассным специалистом, уважаемым в республике человеком, который многое сделал для региональной экономки. В числе его достоинств — понимание цифровых технологий и их роли в развитии общества, бизнеса и государства, в интересах которых работает наша компания. Уверен, что с его назначением совместными усилиями мы сможем не просто увеличить число ИТ-решений в Республике, но и выведем ее в лидеры по цифровизации. Для этого у нас имеются все необходимые ресурсы и компетенции», — подчеркнул Сергей Мордасов, вице-президент «Ростелекома» на Юге.

Азамат Чахкиев родился 4 июня 1992 года в городе Грозном. В 2013 году окончил Ингушский Государственный Университет по специальности «Финансы и кредит». В 2016 году получил дополнительное образование в учебном центре Академии новой экономики по специальности «Контрактная система. Электронные аукционы и иные способы закупок».

Трудовую деятельность начал в 2011 году в Торгово-промышленной палате республики, далее в аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей. С 2016 года работает в Ингушском филиале ПАО «Ростелеком», принимал активное участие в разработке документа по стратегии цифровой трансформации, которую «Ростелеком» подготовил по инициативе Главы Ингушетии в 2021 году.

ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.