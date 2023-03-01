В Ингушетии назначили нового вице-президента Федерации спортивной борьбы региона

Новый спортивный функционер, отметили в федерации, хорошо известен в борцовском сообществе республики, а также за её пределами.

«Султан Яндиев выезжает с ребятами на соревнования не только по России, но и за ее пределы, болеет за них, поддерживает и оказывает всемерную поддержку. Сегодня я принял решение назначить Яндиева вице-президентом Федерации спортивной борьбы Ингушетии, считаю это справедливым шагом, так как он, как никто другой, заслужил право быть частью нашей команды, но уже на официальной основе», — прокомментировал президент федерации Руслан Белхороев.