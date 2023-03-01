В Ингушетии назначили нового вице-президента Федерации спортивной борьбы региона

0
Султан Яндиев (справа)

В Федерации спортивной борьбы Ингушетии назначен новый вице-президент, эту должность занял Султан Яндиев.

Новый спортивный функционер, отметили в федерации, хорошо известен в борцовском сообществе республики, а также за её пределами.

«Султан Яндиев выезжает с ребятами на соревнования не только по России, но и за ее пределы, болеет за них, поддерживает и оказывает всемерную поддержку. Сегодня я принял решение назначить Яндиева вице-президентом Федерации спортивной борьбы Ингушетии, считаю это справедливым шагом, так как он, как никто другой, заслужил право быть частью нашей команды, но уже на официальной основе», — прокомментировал президент федерации Руслан Белхороев.

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Тренерский штаб Ингушетии по вольной борьбе обновился
Министр культуры Ингушетии посетила персональную выставку известного фотографа Заура Плиева
В Ингушетии прошёл открытый турнир по горнолыжному спорту и сноуборду
Включенный в список террористов сельский депутат лишился поста в Ингушетии
В селе Кантышево Ингушетии продолжается строительство нового здания для участковой больницы
Олимпийский совет Ингушетии провёл спортивное мероприятие «Весёлые старты»
Музей ИЗО Ингушетии запускает новый проект «Полдник с художником»
Единороссы Ингушетии проинспектировали ход строительства новой школы в Нестеровском
Представители Коммолодежи Ингушетии провели мероприятие по профилактике наркомании
В Ингушетии завели дело о продаже оружия и боеприпасов
В Ингушетии дан старт реконструкции двухкилометровой дороги

Главное

Яндекс.Метрика

 