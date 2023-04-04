В Ингушетии назначили нового вице-президента Федерации спортивной борьбы республики

Соответствующее решение принял президент организации Руслан Белхороев. По его словам, Хадзиев в новой должности будет курировать один из видов спортивных единоборств — грэпплинг. Новый вице-президент сменил на этом посту Магомеда Машхоева.

Назир Хадзиев имеет хороший опыт в данном направлении, сам является мастером спорта России по рукопашному бою, мастером спорта по боевому самбо.

«Новый вице-президент будет курировать один из видов спортивных единоборств — грэпплинг. На сегодняшний день этот вид спорта в нашей республике стал популярным — это еще одна причина, чтобы поддерживать и развивать его. Тем более, что соревноваться в этой дисциплине могут как юные, так и опытные спортсмены. Уверен, что Назир справится, так как вижу его заинтересованность в развитии грэпплинга в нашем регионе», — подчеркнул Белхороев.