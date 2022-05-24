В Ингушетии назначили проверку после гибели двухлетнего ребенка при падении из окна квартиры

«23 мая примерно в 15:30 поступило сообщение о падении двухлетнего мальчика из окна квартиры, расположенной на девятом этаже многоквартирного дома на улице Московской. В результате происшествия ребенок скончался», — сказал собеседник.

По данному факту следователи проводят доследственную проверку, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение, выяснены причины и условия, способствовавшие происшествию.

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе региональной прокуратуры, по данному факту проверку организовало и надзорное ведомство. По данным пресс-службы, в момент инцидента в квартире также находилась мать ребенка и старший брат в возрасте четырех лет.

На место происшествия в целях координации действий правоохранительных органов выезжал прокурор Назрани Ибрагим Чербижев.

«В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также будет дана оценка исполнения требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сказал представитель прокуратуры.

По его словам, ход проверки прокурором республики взят на контроль.

В связи с несчастным случаем прокуратура призвала родителей никогда не оставлять маленьких детей без присмотра, отодвинуть от окон мебель, чтобы ребенок не мог свободно залезть на подоконник, никогда не рассчитывать на москитные сетки, которые не являются средством защиты детей от падения.

Ранее информированный источник газеты «Ингушетия» сообщал, что несовершеннолетний 2019 года рождения выпал из окна девятого этажа. Ребенок получил многочисленные травмы, от которых скончался по дороге в больницу.

По данным СУ СКР по Ингушетии, с апреля по май 2022 года по фактам травмирования и гибели детей более чем в 20 регионах следственными органами СК России проводятся доследственные проверки, по нескольким из них возбуждены уголовные дела. Во многих случаях причиной гибели и получения травм детьми послужила невнимательность и безответственность взрослых.