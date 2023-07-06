В Ингушетии назвали лучших молодых профсоюзных лидеров республики

В финале конкурса экспертное жюри оценивало вклад каждого конкурсанта в работу профсоюзной организации, в реализацию молодежной политики и развитие молодежного профсоюзного движения.

Отмечается, что на первом этапе регионального конкурса участники представляли свои домашние задания в виде творческих отчетов. Молодые профлидеры рассказывали о своем опыте защиты и отстаивания социально-экономических и трудовых прав молодежи. В задании «Автопортрет» конкурсантам надо было рассказать о себе, дать общую характеристику своих лидерских качеств, показав, как эти качества проявляются в конкретных управленческих ситуациях, продемонстрировать свои достижения как профсоюзного лидера и профессионала в своей отрасли.

Члены жюри задавали дополнительные вопросы. Для молодых профактивистов были организованы дискуссии по различным направлениям профсоюзной работы. Во время дискуссии каждый конкурсант должен был высказаться по всем вопросам конкурса, отстаивая свою позицию и предлагая свои проекты развития профсоюзного движения.

На мероприятии присутствовали гости: главный специалист отдела общественно-политического развития управления внутренней политики администрации Главы и правительства Ингушетии Магомед-Басир Даскиев, руководитель объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» Магомед Бузуртанов, известный молодой ингушский фотограф Заур Плиев.

Первое место на региональном этапе конкурса союза «Объединение организаций профсоюзов Республики Ингушетия» с присуждением звания «Молодой профсоюзный лидер Ингушетии — 2023» занял Мякиев Аслан — председатель первичной профсоюзной организации Сунженской центральной районной больницы, врач, челюстно-лицевой хирург.

Второе почётное место присудили Яндиеву Арсену — председателю молодежного совета союза «Объединение организаций профсоюзов Республики Ингушетия», заведующему отделением информатики и экономики первичной профсоюзной организации работников преподавателей и сотрудников ИнгГУ,

Третье место занял Албаков Амир — член молодежного совета профсоюза работников агропромышленного комплекса республики, начальник отдела развития сельских территорий регионального Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Напомним, «Стратегический резерв», организуемый Федерацией независимых профсоюзов России, нацелен на укрепление профсоюзного движения, формирование единых ценностных ориентиров в мировоззрении и деятельности молодых профсоюзных лидеров, дальнейшее развитие сети молодёжных советов.