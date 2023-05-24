В Ингушетии назвали победителей финального этапа военно-спортивной игры «Победа»

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В Центре военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе «Молодой патриот» прошли состязания в рамках завершающего этапа военно-спортивной игры «Победа».

По информации Минобрнауки Ингушетии, места среди участников соревнований распределились следующим образом: первое место заняла школа № 7 с. п. Пседах, второе — школа № 5 г. Малгобек, третье — лицей-детский сад г. Магас.

Отмечается, что ребята соревновались в различных дисциплинах: разборка и сборка автомата, подтягивания на перекладине, бег на 100 метров, прыжок в длину, стрельба из пневматической винтовки и метание гранаты на дальность.

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