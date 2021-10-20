В Ингушетии не будут принуждать людей делать прививку против Covid-19

«Ситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в регионе стабильная и контролируемая. Минздрав, Роспотребнадзор регулярно мониторят ситуацию и докладывают о текущей обстановке. Нет необходимости вводить дополнительные меры принудительного характера», — цитирует Калиматова пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

В релизе отмечается, что в республике в середине августа на уровне регионального Роспортебнадзора было принято постановление о проведении профилактической вакцинации отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям. Речь в первую очередь шла о работниках сфер массовых услуг: общепит, торговля, пассажирские перевозки, туризм, парикмахерские, салоны красоты, а также образовательные учреждения.

До 1 октября этого года все указанные категории должны были пройти курс вакцинации, состоящий из прививки первым и вторым компонентом вакцины. По ряду объективных причин, регион продлил срок до конца декабря.

Процесс вакцинации контролируется не только Минздравом и Роспотребнадзором, но и отслеживается на уровне муниципалитетов, министерств и ведомств. Идет ежедневный мониторинг ситуации по прививкам и по уровню заболеваемости.

На днях Калиматов внес изменения в указ от 17 марта 2020 года «О введении режима повышенной готовности», согласно которому к участию в официальных культурных и спортивных мероприятиях будут допускаться только при предъявлении QR-кода и отрицательного ПЦР-теста, сделанного за три дня до начала мероприятия.

Учреждениям с массовыми скоплениями людей предписано организовать фильтр с дистанционной термометрией. Работа общепитовских и торгово-развлекательных центров ограничена, также срок действия ограничительных мер продлен до 15 ноября.