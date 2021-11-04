В Ингушетии не будут продлевать нерабочие дни из-за коронавируса
Республиканские власти не станут продлевать нерабочие выходные дни, заявил Глава региона Махмуд-Али Калиматов.
«В Ингушетии значительного роста заболевания ковидом нет. Это дает нам возможность с понедельника войти в обычный трудовой режим. Мы не будем продлевать выходные дни», — написал Калиматов на своей странице в соцсетях.
По его словам, сотрудники старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями, будут переведены на удаленную работу. Это необходимая мера.
Как отметил Глава республики, ежедневно увеличивается количество жителей республики, которые прошли вакцинацию. Первым компонентом привились 163 тыс. 262 человека, вторым — 155 тыс. 476.
Принудительных мер по вакцинации жителей в регионе не вводили.
По данным регионального оперштаба, в Ингушетии на 3 ноября подтверждено 23 тыс. 905 случаев заболевания COVID—19.
Всего под медицинским наблюдением находится 1 тыс. 898 человек. Количество летальных случаев возросло до 375.
Выздоровело за весь период — 22 тыс. 278 человек.
Снято наблюдение с 30 тыс. 119.