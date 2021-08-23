В Ингушетии не будут проводить уроки в дистанционном режиме в новом учебном году

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Все школьники в новом учебном году будут учиться в обычном режиме, заявил Глава республики Махмуд-Али Калиматов.

«Дистанционное обучение в республике не планируется», — написал Калиматов на своей странице в соцсетях.

По его словам, 1 сентября к открытию готовятся шесть новых объектов — три школы и три детсада. Кроме того, строительные работы продолжаются и на других площадках. До конца года власти республики сдадут в эксплуатацию еще 23 объекта образования — 9 дошкольных и 14 общеобразовательных учреждений.

«Это важно для региона, для наших жителей и для качественного образования в целом», — добавил руководитель региона.

По его данным, в первый учебный день за парты в 133 школах республики сядут более 80 тысяч учащихся и порядка 19 тысяч малышей пойдут в 78 детских садов.

На этой неделе Калиматов проверит, как подготовили школы к учебному году. Выводы будут сделаны на месте по итогам инспекции.

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