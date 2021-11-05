В Ингушетии не будут вводить дистанционный режим обучения в школах и детсадах

«С 8 ноября школы, детсады и колледжи республики будут работать в штатном режиме с обязательным соблюдением правил санитарно-эпидемиологической безопасности», — сказал сотрудник пресс-службы.

При этом в ведомстве уточнили, что речь идёт о подведомственных Минобрнауки региона образовательных организациях.

Как сообщили нашему изданию в Ингушском госуниверситете, в соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 2 ноября 2021 года, в целях соблюдения мер по предупреждению распространения коронавируса ​вуз с 8 ноября переходит на оффлайн-формат обучения студентов ИнгГУ. Занятия будут проходить в соответствии с установленным расписанием.

«Преподаватели выполняют свои должностные обязанности на рабочих местах в зданиях ИнгГУ, за исключением работников старше 60 лет, имеющих хронические заболевания или медицинский отвод от вакцинации, которые работают в дистанционном формате», — добавил сотрудник пресс-службы.

Ранее Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявлял, что в регионе не станут продлевать нерабочие дни.