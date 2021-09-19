В Ингушетии не было случаев вбросов бюллетеней

«Даю вам информацию о подтвердившихся фактах вбросов избирательных бюллетеней. В настоящий момент подтвердилось восемь случаев вбросов в шести субъектах — Адыгее, Брянской, Ивановской, Кемеровской, Московской и Саратовской областях», — сказала Памфилова.

Она отметила, что во всех случаях бюллетени были признаны недействительными, правоохранители продолжают проверки. Кроме того, глава ЦИК подчеркнула, что в Адыгее, Брянской и Кемеровской областях освобождены от должности председатели участковых комиссий, где произошли вбросы.

В то же время, по словам Памфиловой, многие сообщения о вбросах не соответствуют действительности.