В Ингушетии не наблюдается роста заболеваемости Covid-19

На 3 августа текущего года в регионе проведено 1 011 566 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 41 230 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+6 за сутки).

Всего умерло 550 человек, выздоровело — 40 638, сообщаете на сайте управления Роспотребнадзора по республике.

Госпитализировано 18 человек, 3 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. Один пациент в тяжелом состоянии, в отделении реанимации.

24 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.