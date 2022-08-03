Коронавирус

В Ингушетии не наблюдается роста заболеваемости Covid-19

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В Ингушетии не наблюдается увеличения числа госпитализаций пациентов с Covid-19.

На 3 августа текущего года в регионе проведено 1 011 566 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 41 230 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+6 за сутки).

Всего умерло 550 человек, выздоровело — 40 638, сообщаете на сайте управления Роспотребнадзора по республике.

Госпитализировано 18 человек, 3 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. Один пациент в тяжелом состоянии, в отделении реанимации.

24 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.

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