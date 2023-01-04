Коронавирус

В Ингушетии не зафиксировали ни одного случая заражения коронавирусом

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За прошедшие сутки Ингушетии не выявили ни одного случая заболевания коронавирусом. Об этом в среду, 4 января, сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией, информация опубликована на официальном портале организации.

Больше всего случаев заражения COVID-19 зафиксировали в Москве (1046), Санкт-Петербурге (328) и Башкирии (345). Меньше всего — на Алтае, в республиках Калмыкия и Адыгея и в Кабардино-Балкарии (по одному случаю). В Ненецком и Чукотском автономных округах, республиках Ингушетия и Северная Осетия не было выявлено ни одного случая заболевания.

За прошедшие 24 часа в России зарегистрировали 45 летальных исходов. За все время пандемии коронавируса в стране умерли 393 898 человек.

Днем ранее, 3 января, в стране зарегистрировали 3080 пациентов с коронавирусом.

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