В Ингушетии недалеко от дороги нашли тайник с боевыми припасами

«На расстоянии 315 метров южнее от ул. Грозненская недалеко от автодороги «Сагопши — Гейрбек- Юрт» найден схрон с прозрачным полиэтиленовым пакетом», — сказал собеседник.

По его данным, в тайнике находилось 2 единицы УЗРГМ, корпуса гранаты Ф-1, более 930 патронов калибра 5,45 мм, 86 штук патронов калибра 7,62 мм, патроны калибра 7,62Х54 мм — 55 единиц.

Кроме того, обнаружены 18 предметов, схожих с подствольными гранатами.

Сейчас силовики ищут владельца тайника.