В Ингушетии неизвестный из охотничьего ружья обстрелял дом местного жителя

«В сельском поселении Кантышево 4 марта около 02:00 мск неизвестный из охотничьего ружья обстрелял частный дом местного жителя. В результате обстрела домовладения никто не пострадал, выстрел, в основном пришлись на входные металлические ворота», — сказал собеседник.

По его словам, злоумышленник на легковом автомобиле скрылся в неизвестном направлении.

«В действиях злоумышленника усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества)», — добавил источник.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Ранее, как сообщили в МВД региона, 2 марта также около 02:00 мск неизвестные в сельском поселении Сурхахи из огнестрельного оружия обстреляли дом местного жителя и скрылись в неизвестном направлении. В результате инцидента никто не пострадал.