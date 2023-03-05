В Ингушетии неизвестный из охотничьего ружья обстрелял дом местного жителя
В сельском поселении Кантышево Назрановского района Ингушетии в ночь на 4 марта неизвестный из гладкоствольного ружья обстрелял дом местного жителя, сообщил газете «Ингушетия» источник в правоохранительных органах.
«В сельском поселении Кантышево 4 марта около 02:00 мск неизвестный из охотничьего ружья обстрелял частный дом местного жителя. В результате обстрела домовладения никто не пострадал, выстрел, в основном пришлись на входные металлические ворота», — сказал собеседник.
По его словам, злоумышленник на легковом автомобиле скрылся в неизвестном направлении.
«В действиях злоумышленника усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества)», — добавил источник.
Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.
Ранее, как сообщили в МВД региона, 2 марта также около 02:00 мск неизвестные в сельском поселении Сурхахи из огнестрельного оружия обстреляли дом местного жителя и скрылись в неизвестном направлении. В результате инцидента никто не пострадал.