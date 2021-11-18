В Ингушетии необходимо обработать 4 тыс. га против прогнозируемого нашествия саранчи

«Прогноз основан на том, что по результатам проведенных осенью обследований кубышки саранчовых вредителей были выявлены на площади 85,75 тыс. га», — говорится в сообщении.

Специалисты ведомства прогнозируют рост численности азиатской перелетной саранчи в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Чечне и Ингушетии. Массовое размножение и нарастание численности мароккской саранчи ожидается в Дагестане.

По данным Россельхозцентра, в СКФО обработки против саранчовых вредителей в этот период необходимо обеспечить на территории порядка 245,43 тыс. га. В Ставропольском крае — 150 тыс. га, Дагестане — 53,43, Чечне — 30 тыс. га, Кабардино-Балкарии — 5 тыс., Ингушетии — 4 тыс. га, Северной Осетии — 3 тыс.

В остальных регионах России популяция саранчового вредителя будет находиться в фазе депрессии.