В Ингушетии необходимо обработать 4 тыс. га против прогнозируемого нашествия саранчи
Нарастание численности и массовое размножение итальянского пруса ожидается в Северо-Кавказском федеральном округе в 2022 году, сообщает РБК Кавказ со ссылкой на пресс-службу Россельхозцентра.
«Прогноз основан на том, что по результатам проведенных осенью обследований кубышки саранчовых вредителей были выявлены на площади 85,75 тыс. га», — говорится в сообщении.
Специалисты ведомства прогнозируют рост численности азиатской перелетной саранчи в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Чечне и Ингушетии. Массовое размножение и нарастание численности мароккской саранчи ожидается в Дагестане.
По данным Россельхозцентра, в СКФО обработки против саранчовых вредителей в этот период необходимо обеспечить на территории порядка 245,43 тыс. га. В Ставропольском крае — 150 тыс. га, Дагестане — 53,43, Чечне — 30 тыс. га, Кабардино-Балкарии — 5 тыс., Ингушетии — 4 тыс. га, Северной Осетии — 3 тыс.
В остальных регионах России популяция саранчового вредителя будет находиться в фазе депрессии.