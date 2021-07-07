Коронавирус

В Ингушетии несколько дней подряд растет число заболевших Covid-19

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В Ингушетии растет число заболевших коронавирусом, 39 человек за минувшие сутки, против 35 случаев 6 июля. Всего 16404 впервые установленных диагнозов Covid-19.

На 7 июля в регионе проведено 359 779 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, выздоровело — 15762 пациента (+18 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.

Остаются под медицинским наблюдением 686, из них 505 находятся в условиях самоизоляции, 181 человек госпитализирован.

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