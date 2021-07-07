В Ингушетии несколько дней подряд растет число заболевших Covid-19

На 7 июля в регионе проведено 359 779 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, выздоровело — 15762 пациента (+18 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.

Остаются под медицинским наблюдением 686, из них 505 находятся в условиях самоизоляции, 181 человек госпитализирован.