В Ингушетии несколько дней подряд растет число заболевших Covid-19
В Ингушетии растет число заболевших коронавирусом, 39 человек за минувшие сутки, против 35 случаев 6 июля. Всего 16404 впервые установленных диагнозов Covid-19.
На 7 июля в регионе проведено 359 779 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, выздоровело — 15762 пациента (+18 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.
Остаются под медицинским наблюдением 686, из них 505 находятся в условиях самоизоляции, 181 человек госпитализирован.