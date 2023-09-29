ДТП

В Ингушетии несовершеннолетний на автомобиле съехал в кювет

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В Назрановском районе 17-летний юноша не справился с управлением и съехал в кювет, погибших нет, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального МВД.

«Накануне в сельском поселении Барсуки на автодороге «Ачалуки-Плиево» 17-летний житель сельского поселения Плиево, не справившись с управлением из-за поломки транспортного средства, съехал в кювет», — рассказал собеседник.

По его словам, водитель доставлен в больницу, где ему оказали первичную медицинскую помощь и направили на амбулаторное лечение.

Отмечается, в отношении родителями несовершеннолетнего составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 5.35 КоАП России (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

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