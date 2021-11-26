В Ингушетии нет беспризорных детей

Представители комиссий муниципалитетов отметили, что эти направления являются одними из приоритетных в их деятельности, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

В горном Джейрахском районе 1 041 ребенок, 68 из них — полусироты. Как отметил заместитель главы администрации муниципалитета Джамалейл Евкуров, на территории района нет беспризорных несовершеннолетних детей, страдающих алкоголизмом, токсикоманией, наркоманией и состоящих на учете в ОМВД, как трудные дети.

В Сунженском районе 21 359 детей. При этом, детей-сирот, переданных на воспитание в приемные семьи, нет. Оформлена опека над 14 детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. Снято с учета органа опеки и попечительства по разным причинам 16 подопечных.

Что касается города Сунжи, то здесь проживает 21 410 детей, из них детей-сирот — 14, под опекой — 79. В этом году также были выявлены 9 несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей и все они переданы под опеку.

В целом, все указанные муниципальные органы опеки участвуют в судебных заседаниях, проводят ежедневный прием граждан, выездные проверки в неблагополучные семьи, оказывают продуктовую, денежную и иную помощь семьям, где воспитываются дети-сироты и несовершеннолетние.

Ими также проводится диспансеризация детей-сирот и усыновленных детей совместно с Минздравом Ингушетии и республиканской детской поликлиникой. Профильные структуры также занимаются организацией летнего отдыха детей.

Помимо этого, уделяется внимание профилактической работе в учебных заведениях — проводятся лекции и беседы по профилактике алкоголизма, токсикомании, наркомании и правонарушений с участием духовенства, сотрудников пограничного управления ФСБ России по региону, инспекторов ПДН и представителей республиканского комитета по делам молодежи.

Заместитель министра образования и науки республики Пятимат Угурчиева рассказала о проводимой ведомством профилактике правонарушений среди учащихся организаций среднего профессионального образования.

Подводя итоги, Амриева подчеркнула, что проводимая профильными органами работа крайне важная и ответственная, ведь она затрагивает жизни детей.

«Делать ее (работу) нужно качественно, старательно и тщательно анализировать те или иные случаи. Ведь судьба этих детей во многом зависит от ваших решений, от ваших мер и действий. А для изменения ситуации с подростковыми правонарушениями нам нужно обратить особое внимание на занятость молодежи, организацию трудоустройства несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, открыть как можно больше кружков и учреждений образования, спорта и культуры, чтобы у них было больше выбора для проведения досуга», — добавила вице-премьер.

Она отметила, что на решение этих задач направлены все усилия исполнительной власти — это, прежде всего, реализация национальных проектов.

Амриева поручила Минобрнауки Ингушетии усилить контроль за выявлением правонарушений среди несовершеннолетних и провести социально-психологическое тестирование детей от 13 лет в школах и колледжах.