По ее словам, на 29 ноября количество больных Covid-19, получающих лечение в стационарах республики, составляет 329 человек, на оксигенотерапии находятся 155 пациентов.

Торшхоева добавила, что в 5 медицинских организациях Ингушетии функционирует 385 коек, в том числе 46 реанимационных, свободный коечный фонд составляет 15%.

Организована работа по тестированию населения в круглосуточном режиме, без выходных. Задействовано 14 лабораторий, проведено 540017 исследований, в том числе 1 465 за последние сутки.

Премьер-министр Ингушетии Владимир Сластенин поручил руководителю Минздрава держать ситуацию с медицинским кислородом в больницах на ежедневном контроле, информирует пресс-служба Главы и правительства республики.