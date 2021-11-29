Коронавирус

В Ингушетии нет проблем с поставкой медицинского кислорода для больных коронавирусом — Минздрав региона

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В республике нет проблем с поставками медицинского кислорода для больных коронавирусом, обеспеченность медучреждений составляет 14,5 тонны, то есть — на трое суток, сообщила министр здравоохранения Ингушетии Рукият Торшхоева на заседании в правительстве региона.

По ее словам, на 29 ноября количество больных Covid-19, получающих лечение в стационарах республики, составляет 329 человек, на оксигенотерапии находятся 155 пациентов.

Торшхоева добавила, что в 5 медицинских организациях Ингушетии функционирует 385 коек, в том числе 46 реанимационных, свободный коечный фонд составляет 15%.

Организована работа по тестированию населения в круглосуточном режиме, без выходных. Задействовано 14 лабораторий, проведено 540017 исследований, в том числе 1 465 за последние сутки.

Премьер-министр Ингушетии Владимир Сластенин поручил руководителю Минздрава держать ситуацию с медицинским кислородом в больницах на ежедневном контроле, информирует пресс-служба Главы и правительства республики.

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