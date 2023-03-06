В Ингушетии незаконно спилили более 50 деревьев породы бук

Кроме того, на данном участке местности находились еще 55 спиленных деревьев породы бук, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе МВД по республике.

В действиях мужчины усматриваются признаки преступлений, предусмотренных статьями 260 (незаконная рубка лесных насаждений) и 191.1 УК России (приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины), проводится проверка.