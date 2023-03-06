В Ингушетии незаконно спилили более 50 деревьев породы бук
Правоохранители Ингушетии вместе с сотрудниками ВОГ МВД России в регионе обнаружили в лесном массиве на окраине сельского поселения Яндаре Назрановского района мужчину, который с помощью манипулятора, установленного на автомашине «Урал», грузил на «КамАЗ» незаконно спиленные ранее 12 стволов деревьев.
Кроме того, на данном участке местности находились еще 55 спиленных деревьев породы бук, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе МВД по республике.
В действиях мужчины усматриваются признаки преступлений, предусмотренных статьями 260 (незаконная рубка лесных насаждений) и 191.1 УК России (приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины), проводится проверка.