Пожар

В Ингушетии ночью загорелась мусорная свалка

0

В городе Малгобеке Ингушетии около двух часов ночи 16 марта загорелась мусорная свалка, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Площадь пожара составила 500 квадратных метров, никто не пострадал, причина возгорания уточняется.

Ранее газета «Ингушетия» информировала, что сотрудники Минприроды республики зафиксировали несанкционированное размещение отходов на свалке в городе Малгобеке, образованной по вине регионального оператора.

Земельный участок площадью 5 га был выделен ООО «Экосистема» для строительства мусорного полигона с современным мусоросортировочным комплексом. Однако на участке осуществляется несанкционированное размещение отходов с нарушениями правил утилизации. ⠀

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
«Диктант ЖКХ» написали школьники Ингушетии
Герой России и ветеран МВД встретились со студентами Ингушского госуниверситета
Ингушским старшеклассникам рассказали о преимуществах военных профессий
В Ингушетии завели дело о дискредитации Вооруженных сил России
Лжесотрудники банка лишили жителя Ингушетии 245 тыс. руб.
Ингушский футболист Зелимхан Бакаев забил очередной гол в составе питерского «Зенита»
Правоохранители Ингушетии выявили незаконную добычу известняка
В Ингушетии 18 марта пройдет общереспубликанский субботник
В Назрановском районе Ингушетии на сходах граждан обсудили военную службу по контракту
Краеведческий музей Ингушетии приглашает на выставку «Из глубины веков»
В Ингушетии открылось региональное отделение Союза машиностроителей России

Главное

Яндекс.Метрика

 