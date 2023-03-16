В Ингушетии ночью загорелась мусорная свалка

Площадь пожара составила 500 квадратных метров, никто не пострадал, причина возгорания уточняется.

Ранее газета «Ингушетия» информировала, что сотрудники Минприроды республики зафиксировали несанкционированное размещение отходов на свалке в городе Малгобеке, образованной по вине регионального оператора.

Земельный участок площадью 5 га был выделен ООО «Экосистема» для строительства мусорного полигона с современным мусоросортировочным комплексом. Однако на участке осуществляется несанкционированное размещение отходов с нарушениями правил утилизации. ⠀