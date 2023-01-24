В Ингушетии новую школу подключили к газу по программе догазификации

Об этом в своем Телеграм-канале сообщил Глава республики Махмуд-Али Калиматов.

В мероприятии приняли участие гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов и член правления, начальник департамента компании Владимир Марков, прибывшие в республику с рабочим визитом.

Глава Ингушетии отметил, что образовательное учреждение в Назрани, построенное на место старой четвертой школы, стало первым объектом в регионе, подключенным к газовым сетям по обозначенной выше программе.

«Теперь детские сады, школы, поликлиники, больницы, ФАПы, которые мы активными темпами строим в республике, больше не будут оплачивать строительство газопровода до границ земельного участка, на котором они расположены, а также подключение зданий к газораспределительным сетям», - написал Калиматов.

По его словам, данная поддержка имеет важное социальное значение, так как позволит обеспечить стабильную поставку газа учреждениям.

«Если говорить о самой школе, то здесь сейчас здесь есть все условия для хорошей учебы и развития: актовый зал, бассейн, спортивная площадка, три мини-футбольных поля, работает женский хореографический ансамбль «Ангушт», одноименный футбольно-баскетбольный клуб и студия журналистики», - подчеркнул руководитель региона.