Энергоснабжение

В Ингушетии обеспечат надежное электроснабжение отдаленного села с полуторавековой историей

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«Россети Северный Кавказ» приступили к переносу 5-километрового участка воздушной линии электропередачи (ЛЭП) 10 кВ в Сунженском районе Ингушетии.

Общая протяженность ЛЭП составляет более 15 километров. Энергообъект служит источником света для жителей части сельского поселения Нестеровское и отдаленных предгорных населенных пунктов Берд-Юрт, Аршты, Чемульга. Выносу подлежит отпайка, обеспечивающая электроэнергией Аршты — небольшое поселение, основанное в 1865 году, сообщает пресс-служба компании.

Воздушная линия проходит по густому лесному массиву. Деревья, достигающие в обхвате 3 метра, а в высоту — 35 метров, растут плотно. Подъезд к трассе на специальной технике невозможен, а расчистка в большинстве случаев недопустима из-за ценности пород.

В итоге падение деревьев и веток на провода при сильном ветре или налипании тяжелого мокрого снега, их схлестывание неоднократно становились причиной коротких замыканий и обрывов на ЛЭП. А с учетом расположения оперативно устранить технологические нарушения у энергетиков не было возможности.

«Россети Северный Кавказ» включили вынос отпайки воздушной линии электропередачи в Программу эксплуатации, технического обслуживания и ремонта текущего года. И это единственная результативная мера для решения застарелой проблемы перебоев в подаче электроэнергии на участке. Она позволит нам впервые за последние годы обеспечить надежное электроснабжение маленького предгорного селения — по-настоящему светлую зиму для полутора тысяч человек«, — рассказал исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Рамазан Таршхоев.

Реализация проекта предполагает монтаж 15 километров самонесущего изолированного провода (СИП), более 90 опор, 273 изоляторов. Установка опор уже завершена, специалисты приступили к подвесу СИП — современного, надежного и безопасного провода.

«Последние 10 лет сильные дожди или снегопады для села заканчивались одинаково — мы оставались без света. Конечно, специалисты сразу выезжали и устраняли нарушение. Но разве это выход? Намучились основательно, и даже не сразу поверили в то, что вопрос решат окончательно. Работа ведь большая и затратная. Но зря сомневались. От всей души благодарим энергетиков. Пусть будет доволен ими Всевышний», — отметил глава сельского поселения Аршты Бай-Али Акиев.

Проект реализуют оперативно-ремонтные бригады Сунженских районных электрических сетей. На участке работают 8 специалистов с привлечением необходимой спецтехники. Завершить работы энергетики планируют до конца октября текущего года.

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