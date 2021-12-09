В Ингушетии обеспечат общественный контроль за соблюдением сроков строительства объектов

«Нам следует разобраться в причинах отставания от графиков выполнения строительных работ и других недостатков. Предстоит выработать дополнительные меры по улучшению ситуации. Считаю целесообразным подключить к контролю над ходом работ, за соблюдением сроков строительства широкую общественность, включая депутатов всех уровней», — сказал Калиматов на совещании с участием министра просвещения РФ Сергея Кравцова в Магасе.

Глава региона отметил, что серьёзную озабоченность у властей региона вызывают темпы строительства ряда объектов в сфере образования. Нужно более тщательно подбирать подрядчиков, которые могли бы гарантировать своевременное выполнение взятых на себя обязательств. По его словам, серьёзные преобразования в развитии системы просвещения Ингушетии руководство региона связывает с помощью со стороны федерального центра, Минпросвещения РФ.

По данным Калиматова, в рамках реализации нацпроектов «Образование», «Демография» и «Современная школа», а также госпрограммы РФ «Развитие образования» на территории республики идет строительство школьных зданий и детских садов, обновляется материально-техническая база для осуществления основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей. Повышается количество школ, в которых занятия идут в одну смену, многократно вырос процент охвата детей дошкольными учебными заведениями. В детских садах впервые в истории региона увеличивается число ясельных групп.

Рабочее совещание министра просвещения РФ Сергея Кравцова по строительству объектов сферы образования на территории Ингушетии проходит в резиденции Главы региона в Магасе с участием членов республиканского правительства, руководителей строительных компаний. До совещания Кравцов посетил площадку строительства детского сада в 23-м микрорайоне Магаса.