Энергоснабжение

В Ингушетии обеспечили дополнительную мощность для надежного электроснабжения центральной мечети Назрани

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«Россети Северный Кавказ» обеспечили выдачу дополнительной мощности для центральной мечети крупнейшего города Ингушетии — Назрани, информирует пресс-служба компании.

До настоящего времени мечеть имени Мухьаммад-Басира Оздоева обеспечивал электроэнергией трансформатор 25 кВА. Мощности для дома Всевышнего вместимостью почти 4 тыс. человек было недостаточно — здесь регулярно сталкивались с низкими показателями напряжения. О проблеме представители духовенства сообщили в филиал «Ингушэнерго».

В ответ энергетики оперативно реализовали комплекс технических мер: специалисты Назрановского участка городских электрических сетей установили вместо прежнего трансформатора новый мощностью 160 кВА. Обновленное оборудование позволит обеспечить качественное электроснабжение значимого объекта и резерв на будущее.

Мероприятия выполнены в рамках внеплановых работ ремонтной программы филиала.

«Энергетики «Россети Северный Кавказ» продемонстрировали очень важное для меня качество — заинтересованность в жизни республики. Реакция на обращение может быть разной: думаю, у каждого из нас есть и негативный опыт в этом вопросе. В данном случае я увидел системно выстроенную работу, доброжелательность, оперативность, приверженность своему делу. Хорошие ребята, и у них есть главное — желание трудиться и помогать», — отметил представитель мечети Али Котиев.

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