В Ингушетии обладателями «Пушкинской карты» являются более 15 тысяч школьников

Об этом в ходе рабочей встречи с Главой Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым рассказала министр культуры Залина Льянова, сообщила пресс-служба регионального Минкультуры.

«Потенциал на эмиссию «Пушкинских карт» в республике составляет 46 тысяч 401 человек. Количество фактически выданных виртуальных карт с начала подключения данной программы по сегодняшний день составляет более 15 тысяч. Доля молодежи, вовлеченной в реализацию «Пушкинской карты», остается еще низкой, но мы совместно с Министерством образования и науки намерены исправить эту ситуацию. Для достижения плановых показателей доходов по «Пушкинской карте» должно быть куплено 4 билета на каждую выпущенную карту, в целом СКФО находится в красной зоне по показателю эмиссии «Пушкинских карт», — рассказала Льянова.

По ее словам, для использования «Пушкинской карты» в регионе предназначены 12 учреждений культуры, это театры, кино, музеи, концертные залы. На 2022 год Министерством культуры республики запланированы в рамках программы более 100 мероприятий и свыше 90 из них уже проведены. В текущем году Ингушетия получила из федерального бюджета 31 млн рублей для реализации проекта, однако фактическое освоение составило только более 1 млн рублей за 9 месяцев 2022 года.

Глава Ингушетии отметил необходимость культурного развития молодежи и усиления работы в данном направлении.

«У нас очень любознательная и талантливая молодежь, нужно только рассказывать и объяснять школьникам и студентам, что «Пушкинская карта» введена по инициативе Президента страны Владимира Владимировича Путина для того, чтобы наше подрастающее поколение могло бесплатно получить возможность посещать культурные учреждения, побывать в театре, кино, на концерте или выставке. Министерствам культуры, а также образования и науки региона необходимо вовлекать больше молодых людей в программу, доходчиво объяснять метод регистрации и возможности, которые они получат при регистрации. Также важно разработать программу мероприятий именно для молодежи, организовывать то, что им действительно будет интересно посетить», — сказал Махмуд-Али Калиматов.

По словам министра, представители подведомственных организаций неоднократно выезжали в школы и работали с учащимися по этим вопросам. Также по инициативе Минкультуры были приглашены специалисты «Почта Банка» в учебные заведения региона для разъяснения технических вопросов по оформлению карт. Кроме того, на сайте министерства размещены виджеты для удобного перехода на афишу портала «PRO. Культура. РФ» и инструкцию «Как получить «Пушкинскую карту» и «Как приобрести билет?».

Кроме того, с 1 декабря организовано взаимодействие с МФЦ для ускорения процесса выпуска «Пушкинских карт». Для получения карты ребенку необходимо подтверждать учетную запись на Госуслугах в отделении МФЦ, если у него нет банковской карты, которая позволяет подтверждать учетную запись дистанционно через мобильное приложение любого банка. Совместно с управлениями образования муниципальных районов и городских округов организованы повсеместные выезды школьных групп в отделения МФЦ.