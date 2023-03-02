В Ингушетии обнаружены тайники с героином
В городе Карабулаке полицейские пресекли бесконтактный сбыт наркотических средств, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе МВД по республике.
При проведении оперативных мероприятий правоохранители обнаружили на территории города три «закладки» с героином — 2,49 гр.
В отношении гражданина, устроившего тайники, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК России. В настоящее время мужчина содержится в СИЗО. Он задержан за сбыт наркотиков в крупном размере.